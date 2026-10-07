15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрэнсис Кахигао: Пруцев показал желание выступать за «Спартак», поэтому он остался

Фрэнсис Кахигао: Пруцев показал желание выступать за «Спартак», поэтому он остался
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил игру полузащитника красно-белых Данила Пруцева.

«Мы очень довольны Пруцевым. Он прекрасный игрок. Летом мы с Хуаном Карлосом разговаривали с ним, объясняли ему то, что он будет очень важным футболистом в этой команде. Что он очень нужен. И Пруцев принял решение. Да, были определённые условия, которые обсуждались между клубом и агентом. Для нас очень важно, чтобы футболист сам хотел выступать за «Спартак». Для нас этот фактор очень-очень важен. Потому что в противном случае могут быть вопросы. Пруцев это желание показал. Поэтому он остался. И поэтому мы им очень довольны», — сказал Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Данил Пруцев раскрыл, в чём заключается крутость Хуана Карлоса Карседо