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«Лион» может выкупить Опенда, арендованного у «Ювентуса» — Тавольери

«Лион» может выкупить Опенда, арендованного у «Ювентуса» — Тавольери
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Журналист и инсайдер Саша Тавольери предположил, что нападающий «Ювентуса» Луа Опенда, на правах аренды выступающий за «Лион», может остаться во французском клубе на постоянной основе.

«Да, я думаю, Опенда следует остаться в «Лионе», потому что это клуб, который гораздо лучше подходит его игровым качествам и характеру. Конечно, это будет зависеть от спортивных результатов клуба: если «Лион» проведёт хороший сезон в Лиге 1 и сумеет отобраться в Лигу чемпионов, то есть вариант, при котором они могут сделать предложение о его выкупе», — сказал Тавольери в интервью для TuttoJuve.com.

В девяти матчах нынешнего клубного сезона Опенда забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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