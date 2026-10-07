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Линекер призвал «Манчестер Сити» признать свои ошибки ради спасения репутации клуба

Линекер призвал «Манчестер Сити» признать свои ошибки ради спасения репутации клуба
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Бывший капитан сборной Англии Гари Линекер считает, что «Манчестер Сити» должен признать нарушения финансовых правил Премьер‑лиги и принять наказание. Он также не исключил, что клуб в итоге могут лишить завоёванных титулов.

«Манчестер Сити» признали виновным по всем пунктам обвинения в нарушении финансовых правил лиги за девять сезонов — с сезоне-2009/2010 по сезон-2017/2018. Кроме того, клуб признали виновным по трём из четырёх пунктов, связанных с отказом сотрудничать со следствием.

По данным лиги, «Манчестер Сити» использовал «фиктивные» коммерческие контракты, чтобы искусственно завысить доходы и занизить расходы — в общей сложности более чем на £ 900 млн ($ 1,19 млрд) за почти 10 лет. За это время клуб выиграл множество трофеев. «Сити» оспорил решение и продолжает настаивать на своей невиновности.

Линекер, бывший нападающий «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Барселоны», уверен, что скандал вредит и самому клубу, и английскому футболу в целом. При этом признание вины со стороны «Сити» могло бы поставить точку в этой истории.

«Очевидно, что для «Манчестер Сити» это выглядит очень плохо, это правда. И плохо для футбола… Мне бы хотелось, чтобы «Сити» сейчас просто признали вину и сказали: «Ладно, мы ошиблись». «Ради блага футбола мы это принимаем, мы примем любое наказание и п