Новичок «Рубина» Сальседо объяснил слухи о срыве своего трансфера и переходе в «Краснодар»

Новичок «Рубина» Эдди Сальседо рассказал, почему его переход в казанский клуб был отложен. Впервые информация о трансфере появилась 6 сентября. Позже сообщалось, что у футболиста возникли проблемы с прохождением медосмотра в Казани, а перехватить его пытался «Краснодар». О переходе в «Рубин» было официально объявлено 24 сентября.

— В начале сентября появились новости, что трансфер сорвался. Объясни, что было на самом деле.

— Ничего особенного, мне просто нужно было вернуться в Италию, чтобы решить вопрос с визой и разрешением на работу в России. А после я вернулся в Казань, переговорил с директором клуба и тренером и подписал контракт. Так что всё в порядке.

— В СМИ писали, что ты вообще мог оказаться в «Краснодаре».

— Честно, не знаю. Мой агент мне ничего не говорил об этом. Так что я не в курсе. Знал только о «Рубине», и вот я здесь, — приводит слова Сальседо «Спорт-экспресс».