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Антон Митрюшкин: посмотрели города и полные стадионы — прикольно, когда люди ждут сборную

Антон Митрюшкин: посмотрели города и полные стадионы — прикольно, когда люди ждут сборную
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Голкипер сборной России Антон Митрюшкин высказался о товарищеских матчах национальной команды с Ираном (2:0) в Казани, с Намибией (6:0) в Екатеринбурге и с Нигерией (3:3) в Нижнем Новгороде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

Тренерам сборной нравится новый формат длинной паузы, тренерам клубов — в меньшей степени. А что игроки?
— Так есть, ничего не поменяешь. Надо ехать в сборную и играть. Мне вообще кажется, что пауза не такая уж и долгая была. Но много матчей, первую неделю в Москве, а потом — выезды. Посмотрели города, полные стадионы. Когда тебя ждут там, в регионах, это прикольно.

— Но при этом большой срок вне своей команды.
— Ну да, но не у нас одних так. Ничего страшного. Может быть, это даже полезно, — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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