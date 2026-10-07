Антон Митрюшкин: посмотрели города и полные стадионы — прикольно, когда люди ждут сборную

Голкипер сборной России Антон Митрюшкин высказался о товарищеских матчах национальной команды с Ираном (2:0) в Казани, с Намибией (6:0) в Екатеринбурге и с Нигерией (3:3) в Нижнем Новгороде.

— Тренерам сборной нравится новый формат длинной паузы, тренерам клубов — в меньшей степени. А что игроки?

— Так есть, ничего не поменяешь. Надо ехать в сборную и играть. Мне вообще кажется, что пауза не такая уж и долгая была. Но много матчей, первую неделю в Москве, а потом — выезды. Посмотрели города, полные стадионы. Когда тебя ждут там, в регионах, это прикольно.

— Но при этом большой срок вне своей команды.

— Ну да, но не у нас одних так. Ничего страшного. Может быть, это даже полезно, — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.