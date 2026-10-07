Антон Митрюшкин: посмотрели города и полные стадионы — прикольно, когда люди ждут сборную

Голкипер сборной России Антон Митрюшкин высказался о товарищеских матчах национальной команды с Ираном (2:0) в Казани, с Намибией (6:0) в Екатеринбурге и с Нигерией (3:3) в Нижнем Новгороде.
— Тренерам сборной нравится новый формат длинной паузы, тренерам клубов — в меньшей степени. А что игроки?
— Так есть, ничего не поменяешь. Надо ехать в сборную и играть. Мне вообще кажется, что пауза не такая уж и долгая была. Но много матчей, первую неделю в Москве, а потом — выезды. Посмотрели города, полные стадионы. Когда тебя ждут там, в регионах, это прикольно.
— Но при этом большой срок вне своей команды.
— Ну да, но не у нас одних так. Ничего страшного. Может быть, это даже полезно, — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 8 октября 2026
-
03:20
-
03:19
-
03:03
-
02:46
-
02:37
-
02:10
-
01:55
-
01:19
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:35
-
00:33
-
00:15
-
00:11
-
00:05
-
00:01
- 7 октября 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:30
-
23:21
-
23:10
-
23:06
-
22:59
-
22:59
-
22:45
-
22:38
-
22:35
-
22:34