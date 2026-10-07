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«Ювентус» возобновил работу над трансфером Хёйбьерга — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» возобновил работу над трансфером Хёйбьерга — La Gazzetta dello Sport
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«Ювентус» ведёт работу над подписанием в январе полузащитника «Марселя» Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители туринского клуба уже провели предварительные переговоры с окружением хавбека. Помимо этого, «бьянконери» активно следили за выступлениями футболиста за сборную Дании в прошедших матчах Лиги наций УЕФА.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке-04», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Марсель» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом хавбек подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

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