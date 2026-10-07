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Дивеев: постоянно вспоминаю, как болели в Дании на Евро. Я такого никогда не видел

Дивеев: постоянно вспоминаю, как болели в Дании на Евро. Я такого никогда не видел
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Защитник санкт‑петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поделился воспоминаниями о поддержке болельщиков на чемпионате Европы 2021 года.

— Ты вспоминаешь об официальных матчах? Бывает, что проносятся те игры перед глазами?
— Особо нет. Единственное, что я постоянно вспоминаю — как болели в Дании в нашем матче на чемпионате Европы в 2021-м. Это самая лучшая поддержка, которую я когда-либо видел, слышал и ощущал. Если сравнивать с Россией… Это отдельная история. Не оскорбляя фанатов наших команд, но там просто орали все 90 минут. Такого единения я никогда не видел.

— В России когда-нибудь будет такая культура боления?
— Она есть, но не на каждом матче и не все 90 минут. Вот мы играли со «Спартаком», чуть-чуть можно сравнить, но всё равно не то. Там, в Дании, это было настолько громко, что я свой собственный голос не слышал. Мы когда начали играть, я подумал: «А как играть-то»? Мне всю жизнь говорили: надо подсказывать, чтобы все слышали. А тут даже смысла орать нет. Ты просто бегаешь и выполняешь требования тренерского штаба. Я до сих пор это помню… Вот это были болельщики, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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