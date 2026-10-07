Фердинанд раскритиковал автора статьи, который назвал Роналду «нарциссом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд публично заступился за португальского нападающего Криштиану Роналду. На своей странице в социальных сетях экс-футболист подверг критике публикацию британского издания Mirror Football, в которой действия португальца получили резкую оценку.

«Нарцисс? Безумная терминология для использования по отношению к тому, кто так много дал игре и своей стране. Гарри Брент, приведи голову в порядок!» — обратился Фердинанд к автору статьи в социальной сети X.

Ранее упомянутый спортивный ресурс разместил анонс материала журналиста Гарри Брента, в котором Роналду был назван «нарциссом». В тексте публикации утверждалось, что от португальского форварда необходимо избавиться из-за его поведения и капризов в национальной команде.