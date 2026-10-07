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Кирилл Глебов: сыгранность и взаимопонимание в ЦСКА присутствуют на высоком уровне

Кирилл Глебов: сыгранность и взаимопонимание в ЦСКА присутствуют на высоком уровне
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал об адаптации команды к требованиям нового тренерского штаба, а также оценил текущий уровень взаимодействия между игроками.

«Требования нового тренерского штаба не сильно поменялись. Такой же тренер, такие же футболисты. В составе поменялись буквально пару человек, поэтому привыкать друг к другу не пришлось. Схема немного новая, но проходит две-три игры — футболисты высокого уровня прекрасно понимают, что от них требуют.

Футбол — игра, где нужно забить гол и не пропустить. То, как получается на поле — это как видят футболисты. Тренер даёт формальную визуализацию того, что хочет видеть, а футболисты делают то, что умеют. Даже если тренер сказал, а игрок сделал по-другому — никто не запрещает. Если футболист чувствует, он будет делать так, как чувствует. Сыгранность и взаимопонимание в ЦСКА присутствуют на высоком уровне», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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