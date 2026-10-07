Bild: хавбек «Баварии» отказался от перехода в «Ман Сити» — клуб предлагал до € 100 млн

Английский «Манчестер Сити» не смог подписать полузащитника «Баварии» Александара Павловича, несмотря на готовность заплатить до € 100 млн. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Сити» с марта вёл работу по трансферу 22‑летнего игрока и провёл переговоры с его представителями. «Бавария» была уведомлена о намерении «горожан» приобрести Павловича за крупную сумму, однако официальные переговоры между клубами не стартовали. Футболист рассматривал вариант перехода в Англию, однако в итоге принял решение остаться в Мюнхене.

До закрытия летнего трансферного окна «Манчестер Сити» оформил переходы Айюба Буадди из «Лилля» и Энцо Фернандеса из «Челси».

Александар Павлович — воспитанник академии «Баварии», прошёл путь от молодёжных команд до основного состава клуба и вызывается в сборную Германии.