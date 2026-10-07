15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Bild: хавбек «Баварии» отказался от перехода в «Ман Сити» — клуб предлагал до € 100 млн

Bild: хавбек «Баварии» отказался от перехода в «Ман Сити» — клуб предлагал до € 100 млн
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» не смог подписать полузащитника «Баварии» Александара Павловича, несмотря на готовность заплатить до € 100 млн. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Сити» с марта вёл работу по трансферу 22‑летнего игрока и провёл переговоры с его представителями. «Бавария» была уведомлена о намерении «горожан» приобрести Павловича за крупную сумму, однако официальные переговоры между клубами не стартовали. Футболист рассматривал вариант перехода в Англию, однако в итоге принял решение остаться в Мюнхене.

До закрытия летнего трансферного окна «Манчестер Сити» оформил переходы Айюба Буадди из «Лилля» и Энцо Фернандеса из «Челси».

Александар Павлович — воспитанник академии «Баварии», прошёл путь от молодёжных команд до основного состава клуба и вызывается в сборную Германии.

Материалы по теме
Линекер призвал «Манчестер Сити» признать свои ошибки ради спасения репутации клуба
В Англии обеспокоены возможным участием «Ман Сити» в Лиге чемпионов на фоне санкций — ВВС