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Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес сравнил Месси с Эйнштейном и Да Винчи

Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес сравнил Месси с Эйнштейном и Да Винчи
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Бывший крайний нападающий сборной Аргентины и «Аталанты» Алехандро Гомес поделился мнением о завершении карьеры Лионеля Месси в аргентинской национальной команде.

«Сегодня исторический день, и в то же время грустный, особенный, потому что Месси прощается со сборной Аргентины. Я думаю, что он, возможно, лучший игрок всех времён. Поэтому это печальный день для нашей национальной команды.

Мне кажется, и я согласен с Мидо в этом, что мозг Месси работает намного быстрее, чем у обычного человека. Потому что с технической точки зрения тысячи футболистов не могут сравниться с ним в контроле мяча, скорости, передачах, дриблинге и так далее. Но мозг Месси… он гений и феномен, как Эйнштейн, Да Винчи», — приводит слова Гомеса Calciomercato.

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