Агенты изучают контракты игроков «Ман Сити» в поисках причин для расторжения — Daily Mail

Агенты футболистов «Манчестер Сити» изучают контракты своих клиентов в поисках причин для расторжения соглашения в случае перевода клуба в низший дивизион по обвинению в финансовых нарушениях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, ни в одном из них нет пункта, позволяющего расторгнуть соглашение в случае вылета команды из лиги. Обычно контракты в «Сити» состоят из трёх элементов: базовой зарплаты, бонуса за выход в Лигу чемпионов и дополнительного бонуса, зависящего от процента сыгранного времени по ходу сезона. Если учитывать стабильные успехи «Сити», эти выплаты фактически превращаются в гарантированный доход.

Сообщается, что у некоторых игроков базовый оклад равняется 60% от общего заработка, а дополнительные бонусы составляют значительную долю дохода. При этом бонусы за сыгранное время действуют только в рамках Премьер-лиги, Лиги чемпионов и национальных кубковых турниров; следовательно, в случае вылета из лиги эти выплаты, как и бонусы за участие в еврокубках, будут аннулированы.