Модрич — о возвращении в «Реал»: вернуться туда было бы мечтой

Хорватский полузащитник Лука Модрич высказался о возможном возвращении в мадридский «Реал», назвав испанский клуб своим домом.

«Мне нужно было бы подготовиться, понять, какую роль я мог бы взять на себя, и узнать, хочет ли этого сам клуб. Я провёл там 13 лет и хотел бы приносить пользу и помогать всем, чем смогу», — приводит слова Модрича издание Marca.

Хавбек перешёл в стан «сливочных» в 2012 году из «Тоттенхэм Хотспур». За испанскую команду Модрич в общей сложности провёл 597 матчей, в которых отметился 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами. В «Реале» полузащитник четыре раза стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок страны, пять раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе хавбека шесть трофеев Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.