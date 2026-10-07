Чезаре Пранделли: революция в итальянском футболе уже началась, пути назад нет

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли поделился мнением о нынешнем положении дел в итальянском футболе, отдельно высказавшись о «Скуадра адзурра».

«Революция в итальянском футболе уже началась, пути назад нет. Талант проявляется, начиная с полузащиты. Мы больше не являемся эталоном, нужно это признать. Но если станем усердно работать с молодыми игроками, откажемся от жёстких систем, будем правильно интерпретировать футбол и уделять больше внимания технике, то снова станем великими.

Возможно, однажды я спрошу у Роберто [Манчини], что он сказал ребятам в перерыве матча Италия — Бельгия после катастрофического первого тайма: как ему удалось преобразить команду всего за несколько минут. Манчини поговорил со своими футболистами и прежде всего понял важность того, что мы увидели на поле. Если вы заметили, он несколько раз повторил, насколько важна была первая половина второго тайма. Тренер не говорит что-то наугад: он должен был увидеть то, что искал. Там мы вновь обрели свою смелость. Это была другая сборная Италии: футболисты оказывали давление, верили в свою игру, коллективно жертвовали собой, если кто-то терял мяч. Бельгии было очень непросто. Но, конечно, основой этих выступлений является видение и смелость Роберто», — приводит слова Пранделли Calciomercato.