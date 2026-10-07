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Нападающий «Эльче» Хосан арестован по обвинению в домашнем насилии — Informacion

Нападающий «Эльче» Хосан арестован по обвинению в домашнем насилии — Informacion
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Нападающий испанского футбольного клуба «Эльче» Хосан задержан правоохранительными органами по обвинению в применении домашнего насилия в отношении своей супруги. Как сообщает издание Informacion, 36-летний испанский футболист уже провёл одну ночь в камере предварительного заключения.

Основанием для ареста послужило заявление жены спортсмена. В качестве доказательной базы к материалам дела были приложены фотографии полученных синяков, а также сообщения унизительного характера, отправленные через мессенджер. Согласно данным источников, близких к окружению пары, в настоящий момент футболист и его супруга находятся в стадии бракоразводного процесса. Также сообщается, что у пары есть две дочери.

В рамках текущего соревновательного сезона Хосан принял участие в трёх официальных матчах за «Эльче». В этих играх нападающий записал на свой счёт одну результативную передачу.

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