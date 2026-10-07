Переход Холанда в «Барселону» повысит шансы «Арсенала» на трансфер Альвареса — TEAMtalk

Переход нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в «Барселону» повысит шансы «Арсенала» на приобретение аргентинца Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико». Об этом сообщает издание TEAMtalk.

По данным источника, сине-гранатовым всё ещё нравится Альварес, но у каталонского клуба появляются и другие варианты, включая Холанда, который может покинуть «Сити» после обвинений в финансовых нарушениях. Сообщается, что трансфер Холанда фактически лишит «Барселону» возможности заполучить Альвареса.

По информации издания, в последние недели представители Альвареса провели детальное обсуждение его будущего, в том числе того факта, что существует лишь ограниченное число клубов, способных удовлетворить его амбиции, если он решит покинуть «Атлетико». В это число входит «Арсенал», пытавшийся подписать аргентинца летом.