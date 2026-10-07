«Мужики не мечтают, а ставят цели». Экс‑игрок ЦСКА Рядно — о принципах работы Игдисамова

Бывший футболист ЦСКА Михаил Рядно рассказал о сильных качествах главного тренера московской команды Дмитрия Игдисамова.

— Каким ты помнишь первый диалог с Дмитрием Игдисамовым?

— Много было диалогов. Я помню, что он считал самым главным, что мы должны быть мужиками. Футбол футболом, но мы должны быть мужиками, проявлять характер. И дальше от этого отталкиваться в футболе. В игре он постоянно требовал скорости: в мышлении, в движении мяча.

— Когда Игдисамов стал главным тренером ЦСКА на постоянной основе, ты написал ему, поздравил?

— Да, конечно, у нас хорошие взаимоотношения. Мы поздравляем друг друга с днём рождения, с какими‑то успехами. И тут однозначно поздравил его, искренне за него рад. Он заслуживает это, он шёл к этому. Он постоянно нам говорил, что мужики не мечтают, а ставят цели. Он добился этой цели. Думаю, это его какая‑то промежуточная цель, ступенька на пути к дальнейшему успеху.

— В чём его секрет, в чём сила? Почему ты в него веришь?

— Мне кажется, он выходит на каждую игру биться так же, как мы бьёмся на поле. Он так же бьётся на кромке поля. Он весь в игре: и энергетически, и физически, и ментально. Ощущается, что он как 12-й игрок. И команда заряжается от этого, летит в атаку, команда хочет сражаться за этого тренера, — сказал Рядно в эфире «Матч Премьер».

21‑летний Рядно выступал за различные команды системы ЦСКА в 2022-2026 годах. На его счету 13 матчей за главную команду, один гол и одна результативная передача. В феврале футболист перешёл в калининградскую «Балтику».

40‑летний Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года. В марте он вошёл в тренерский штаб Фабио Челестини, в мае был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в июне утверждён в должности.