Бывший футболист ЦСКА Михаил Рядно рассказал, почему ему не удалось заиграть в команде при бывшем главном тренере Фабио Челестини.

— При Челестини у меня был тяжёлый период в карьере, когда приходилось из раза в раз сидеть на скамейке. На каждой тренировке ты доказываешь, пашешь, и вроде тебе кажется, что вот твой шанс, к тебе подходит тренер и говорит, что выпустит в Кубке, а потом в конце матча оказывается, что ты опять просидел. Когда раскачивают надежду, это тяжело эмоционально.

— То есть Челестини обещал тебе?

— Ну да. У меня были такие моменты, когда на предыгровой тренировке уже понятны составы и я наигрываюсь в старте. Хорошо себя показываю на предыгровой тренировке, чтобы не подумали, что я как‑то плохо отработал. Наоборот, сделал голевую передачу в мини‑футболе. Хорошо себя проявил, ответственно, чётко, сосредоточенно. И уже концентрируюсь, [готовлюсь] к матчу. И на следующий день, когда выставляют составы, вижу весь тот же самый состав, только меня меняют и ставят футболиста, который играл в РПЛ, уставшего уже. Такое решение.

— Ты когда‑нибудь пробовал это понять?

— Я просто оставил это.

— [Марко] Николич с тобой разговаривал, а Челестини?

— Нет. Я пытался выйти на контакт. Но были непонятки. Видимо, не заладилась коммуникация, вот эти отношения. Что вышло, то вышло, — сказал Рядно в эфире «Матч Премьер».

Рядно 21 год. За различные команды системы ЦСКА он выступал в 2022-2026 годах. На его счету 13 матчей за главную команду, один гол и одна результативная передача. В феврале футболист перешёл в калининградскую «Балтику».

Челестини работал в ЦСКА с лета 2025 года по май 2026 года. После расторжения контракта со швейцарцем клуб назначил исполняющим обяза