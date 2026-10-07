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«Принимаю правильное решение». Месси опубликовал сообщение после ухода из сборной

«Принимаю правильное решение». Месси опубликовал сообщение после ухода из сборной
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Нападающий Лионель Месси опубликовал обращение в социальных сетях, в котором прокомментировал свой последний матч в составе сборной Аргентины. В своей публикации футболист заявил, что уверен в правильности принятого решения.

«Вчера я провёл свой последний матч, и мне уже не хватает этой бело-голубой футболки.

Знаю, что принимаю правильное решение. Это был невероятный путь, полный радости и порой — печали, но я знаю, что каждый шаг того стоил.

Мне ещё столько всего хочется сказать. Невозможно выразить всё, что я чувствую, в нескольких словах или одном посте.

Этот путь был бы невозможен без моей семьи, которая всегда была рядом и поддерживала меня — особенно в самые трудные моменты, когда я больше всего в этом нуждался.

Также хочу поблагодарить своих друзей, всех партнёров по команде и тренеров, с которыми мне довелось работать.

Не хочу забывать и о Диего [Марадоне], который вывел нашу страну на то место, которого она заслуживает. Знаю, что он помогал нам, когда был здесь, с нами, и продолжает помогать с небес на каждом шагу.

Спасибо всем клубам, за которые я выступал: вы всегда уважали мои чувства и позволяли мне посвящать себя стране, когда приходило время надевать футболку национальной команды.

И, конечно, спасибо Богу. Без Его руководства и Его воли мы не могли бы даже мечтать о том, чтобы зайти так далеко.

Я благодарен. Я люблю вас всех, буду скучать по вам и всегда буду благодарен за то, что вы были рядом с нами — и со мной», — написал Месси в социальной сети.

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