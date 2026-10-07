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Криштиану Роналду отстранён от участия в матчах сборной Португалии — юрист Алмейда

Криштиану Роналду отстранён от участия в матчах сборной Португалии — юрист Алмейда
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отстранён от матчей сборной Португалии за самовольный уход из тренировочного лагеря национальной команды. Об этом заявил юрист Гонсалу Алмейда, ссылаясь на статью 160 Дисциплинарного регламента Федерации футбола Португалии (FPF).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

«Я не вижу для него возможности избежать санкций. Если первый пункт статьи недвусмысленно предписывает применение наказания, то второй гласит, что подобное отсутствие или самовольный уход влекут за собой автоматическое предварительное отстранение игрока. Как следствие, Роналду уже отстранён от участия в деятельности национальной команды или представления её интересов.

Далее следует процедура, которую должен инициировать Дисциплинарный совет федерации; с учётом принципа права на защиту, Криштиану будет направлено уведомление с предложением дать объяснения, после чего будет вынесено решение — и, полагаю, это произойдёт довольно быстро», — приводит слова Алмейды A Bola.

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