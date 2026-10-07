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«Твоя история навсегда останется в памяти». Роналду отреагировал на пост Месси

«Твоя история навсегда останется в памяти». Роналду отреагировал на пост Месси
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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду оставил комментарий под постом форварда Лионеля Месси, который провёл прощальный матч за сборную Аргентины в ночь на 7 октября. Товарищеская встреча с национальной командой Бенина прошла в Буэнос-Айресе и завершилась победой Аргентины со счётом 3:0. На счету Месси забитый гол и две результативные передачи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Лео, столько лет ты защищал свою страну — твоя история навсегда останется в памяти. Я искренне уважаю всё, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю», — написал Роналду в социальной сети.

Всего на счету Месси 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.

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