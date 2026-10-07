«Твоя история навсегда останется в памяти». Роналду отреагировал на пост Месси

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду оставил комментарий под постом форварда Лионеля Месси, который провёл прощальный матч за сборную Аргентины в ночь на 7 октября. Товарищеская встреча с национальной командой Бенина прошла в Буэнос-Айресе и завершилась победой Аргентины со счётом 3:0. На счету Месси забитый гол и две результативные передачи.

«Лео, столько лет ты защищал свою страну — твоя история навсегда останется в памяти. Я искренне уважаю всё, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю», — написал Роналду в социальной сети.

Всего на счету Месси 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.