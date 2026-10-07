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Тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об особенностях своего подхода к работе

Тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об особенностях своего подхода к работе
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Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился подробностями своего подхода к работе. Специалист возглавляет основную команду «нерадзурри» с июня 2025 года.

«Я стараюсь проявлять понимание и не добавлять лишнего стресса. Научился быть более устойчивым в психологическом плане. Успех и неудача — это просто две разные вещи, к которым я отношусь одинаково. Не сравниваю эти понятия, не радуюсь слишком сильно, если всё идёт хорошо, и не впадаю в депрессию, если всё складывается плохо», — сказал Киву в свежем выпуске подкаста Cronache di Spogliatoio.

На данный момент «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А.

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