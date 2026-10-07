Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной — A Bola

Форварда сборной Португалии могут дисквалифицировать за самовольный отъезд из расположения национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций УЕФА с Данией (4:2). Об этом сообщает издание A Bola, ссылаясь на регламент Федерации футбола Португалии (FPF).

По данным источника, если игрок, будучи надлежащим образом вызванным, самовольно покидает расположение сборной или без уважительной причины не является на тренировку, матч или иное мероприятие с участием национальных команд — либо на любое мероприятие, связанное с представлением FPF или Португалии, — он подлежит наказанию в виде отстранения от участия в соревнованиях на срок от одного до шести месяцев.