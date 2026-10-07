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Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной — A Bola

Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной — A Bola
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Форварда сборной Португалии могут дисквалифицировать за самовольный отъезд из расположения национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций УЕФА с Данией (4:2). Об этом сообщает издание A Bola, ссылаясь на регламент Федерации футбола Португалии (FPF).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

По данным источника, если игрок, будучи надлежащим образом вызванным, самовольно покидает расположение сборной или без уважительной причины не является на тренировку, матч или иное мероприятие с участием национальных команд — либо на любое мероприятие, связанное с представлением FPF или Португалии, — он подлежит наказанию в виде отстранения от участия в соревнованиях на срок от одного до шести месяцев.

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