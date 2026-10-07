16‑летний форвард «МЮ» Джей-Джей Габриэл требует минимум € 1 млн в год — Diario Sport

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джей‑Джей Габриэл, которому во вторник, 6 октября, исполнилось 16 лет, требует семизначную зарплату — минимум € 1 млн в год, — что становится главным препятствием для европейских топ‑клубов в борьбе за его подпись. Об этом сообщает Diario Sport.

Теперь, достигнув 16‑летия, Габриэл имеет право подписать профессиональный контракт с любым европейским клубом. «Барселона», мадридский «Реал», «Бавария» и «ПСЖ» продолжают следить за ситуацией, но финансовые требования окружения игрока существенно сужают круг претендентов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уже провела встречу с представителями Габриэла. Главный тренер Венсан Компани лично заинтересован в футболисте, и клуб рассчитывает привлечь его обещанием быстрого попадания в основу. Однако в Мюнхене не готовы принять запрашиваемые финансовые условия.

Требование зарплаты от € 1 млн в год уже оттолкнуло «Боруссию» из Дортмунда и «Байер» из Леверкузена — оба клуба утратили позиции именно из‑за высоких требований.

«Барселона» и «Реал» сохраняют интерес. Семья Габриэла пока не приняла решение и не торопится с выбором.

Сам игрок остаётся зарегистрированным в «Манчестер Юнайтед», хотя ранее он и его семья официально попросили отпустить его — после разногласий о роли в первой команде. «Юнайтед» рассматривает возможность обращения в суд, если Габриэл подпишет контракт с другим клубом.