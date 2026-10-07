Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике оценил ауты Мохаммади из «Спартака» Кс

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян оценил ауты с кульбитом в исполнении латераля костромского «Спартака» Надера Мохаммади. Иранец уже оформил две голевые передачи руками в матчах Лиги Pari с клубами «СКА-Хабаровск» (3:1) и «Ротор» (1:0).

«Увидел, как Мохаммади вбрасывает из аута в Первой лиге. И честно скажу, я впечатлён. Делает он действительно достойно. И самое главное, насколько гармонично здесь сочетаются гимнастика и футбол. Это же просто вау! Благодаря росту и амплитуде Мохаммади мяч летит достаточно далеко. Но есть моменты, которые можно бы