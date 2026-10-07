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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике оценил ауты Мохаммади из «Спартака» Кс

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике оценил ауты Мохаммади из «Спартака» Кс
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян оценил ауты с кульбитом в исполнении латераля костромского «Спартака» Надера Мохаммади. Иранец уже оформил две голевые передачи руками в матчах Лиги Pari с клубами «СКА-Хабаровск» (3:1) и «Ротор» (1:0).

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52'     1:1 Калмыков – 64'     1:2 Бугриёв – 75'     1:3 Бугриёв – 83'    
Удаления: Плиев – 90+1' / нет
Россия — Лига Pari . 9-й тур
31 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Тарасов – 79'    

«Увидел, как Мохаммади вбрасывает из аута в Первой лиге. И честно скажу, я впечатлён. Делает он действительно достойно. И самое главное, насколько гармонично здесь сочетаются гимнастика и футбол. Это же просто вау! Благодаря росту и амплитуде Мохаммади мяч летит достаточно далеко. Но есть моменты, которые можно бы