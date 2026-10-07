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Полузащитник «Интера» Зелиньски поделился ожиданиями от выступления команды в ЛЧ

Полузащитник «Интера» Зелиньски поделился ожиданиями от выступления команды в ЛЧ
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Полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски высказался о выступлении команды в итальянской Серии А и в Лиге чемпионов УЕФА.

— В прошлом сезоне ваша команда испытала трудности в Лиге чемпионов, в нынешнем розыгрыше вы уступили в Мадриде. В чём вам необходимо стать лучше?
— В Лиге чемпионов мы хотим показать, что у нас много качественных футболистов, и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Посмотрим, где мы окажемся в итоге, но у нас очень сильная команда.

— Кто ваш главный соперник в борьбе за чемпионство?
— Посмотрим позже. Мы анализируем ситуацию и думаем о движении вперёд, с надеждой снова завоевать скудетто. Наши главные соперники — это «Рома», «Ювентус», «Наполи», «Милан» и даже «Комо», — приводит слова Зелиньского Tuttomercatoweb.

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