Модрич: Месси — уникальный игрок, жаль, что он завершает карьеру в сборной

Полузащитник «Милана» Лука Модрич отреагировал на завершение карьеры Лионелем Месси в сборной Аргентины.

«Месси — уникальный игрок. Что тут скажешь? Жаль, что он завершает карьеру, но это его решение, и мы должны его уважать. Он добился невероятного успеха со сборной, выиграл чемпионат мира, о котором мечтал, и он один из лучших игроков в мире. Наблюдать за игрой Месси было огромным удовольствием. Но играть против него — и за сборную, и в составе «Реала» — мне доставляло немало страданий! И всё же, честно говоря, смотреть на его игру было приятно, ведь он уникальный футболист. Желаю ему удачи», — приводит слова Модрича Фабрицио Романо в социальной сети X.