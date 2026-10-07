Вингер «Барселоны» Энтони Гордон рассказал о своей адаптации в команде. Англичанин перешёл в каталонский клуб из «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.

«За свою карьеру я много раз открывался для передачи — и раньше этого никто не видел. А теперь у меня есть Педри, который замечает абсолютно всё.

Адаптироваться было относительно несложно, потому что в «Ньюкасле» мы уже играли в похожем стиле — много прессинговали и атаковали, выдвигая команду вперёд. Это касается и работы с мячом: сейчас я играю в окружении одних из лучших футболистов мира.

Думаю, я могу забивать голы. Пока у меня было не так много возможностей отличиться. В каждой команде и на каждом этапе мне требовалось немного времени, прежде чем начать забивать регулярно. Но я убеждён, что забью ещё много голов», — приводит слова Гордона Sport.es.