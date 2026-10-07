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Конате готов выйти в стартовом составе на матч с «Вильярреалом» — AS

Конате готов выйти в стартовом составе на матч с «Вильярреалом» — AS
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Защитник мадридского «Реала» Ибраима Конате находится в необходимых физических кондициях и готов выйти на поле с первых минут в грядущем матче чемпионата Испании с «Вильярреалом». Об этом сообщает издание AS.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что накануне футболист принял полноценное участие в тренировочном процессе. Игрок провёл всю сессию в общей группе, отработав тренировку вместе с командой от начала до конца без каких-либо видимых ограничений.

Напомним, защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Ибраима Конате получил повреждение коллатеральной связки правого колена в сентябре 2026 года во время тренировки с национальной командой.

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