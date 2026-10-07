Роналду оштрафуют на € 500-1020 за самовольный отъезд из сборной Португалии — A Bola

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду будет оштрафован за самовольный отъезд из расположения национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций УЕФА с Данией (4:2). Об этом сообщает издание A Bola, ссылаясь на регламент Федерации футбола Португалии (FPF).

По данным источника, финансовое наказание, предусмотренное в случае подобного нарушения, предусматривает штраф в размере от € 500 до € 1,02 тыс.

Ранее юрист Гонсалу Алмейда заявил, что Роналду уже отстранён от участия в деятельности национальной команды, поскольку отсутствие или самовольный уход влекут за собой автоматическое предварительное отстранение игрока.