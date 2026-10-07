15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду оштрафуют на € 500-1020 за самовольный отъезд из сборной Португалии — A Bola

Роналду оштрафуют на € 500-1020 за самовольный отъезд из сборной Португалии — A Bola
Комментарии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду будет оштрафован за самовольный отъезд из расположения национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций УЕФА с Данией (4:2). Об этом сообщает издание A Bola, ссылаясь на регламент Федерации футбола Португалии (FPF).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

По данным источника, финансовое наказание, предусмотренное в случае подобного нарушения, предусматривает штраф в размере от € 500 до € 1,02 тыс.

Ранее юрист Гонсалу Алмейда заявил, что Роналду уже отстранён от участия в деятельности национальной команды, поскольку отсутствие или самовольный уход влекут за собой автоматическое предварительное отстранение игрока.

Материалы по теме