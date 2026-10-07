«Мне было ужасно неловко попросить у него сфотографироваться». Вега — о Месси

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Роман Вега поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной Аргентины и встречи с Лионелем Месси. Игрок признался, что испытал сильное смущение при попытке подойти к соотечественнику.

«Клянусь, мне было ужасно неловко попросить у него сфотографироваться. Моя мама мне сказала: «Ну попроси фотографию, у тебя хотя бы останется на память». Я просто умирал, нет, нет, нет, я даже не мог посмотреть ему в глаза. Я умирал от смущения. Но сегодня я воспользовался моментом и попросил его подписать мне футболку, так что теперь ухожу счастливым», — приводит слова Веги CNN.