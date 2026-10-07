Деклан Райс близок к подписанию долгосрочного контракта с «Арсеналом» — журналист Мокбел

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «канонирами». Хавбек получит значительное повышение зарплаты по сравнению с нынешними £ 240 тыс. (€ 283 тыс.) в неделю. Об этом сообщил журналист BBC Сэми Макбел в социальной сети.

По информации источника, новая зарплата хавбека будет сопоставима с заработком самого высокооплачиваемого игрока «Арсенала» Букайо Саки — предполагается, что тот получает около £ 350 тыс. (€ 413 тыс.) в неделю.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом 2023 года. Сумма трансфера составила чуть больше € 115 млн, ещё € 6 млн были предусмотрены в качестве бонусов. В составе лондонцев английский хавбек стал чемпионом АПЛ в прошлом сезоне.