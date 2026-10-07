Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес ответил, планирует ли стать тренером

Бывший крайний нападающий сборной Аргентины и «Аталанты» Алехандро Гомес ответил, готов ли стать тренером после завершения игровой карьеры.

— Вы уже знаете, чем займётесь после завершения карьеры?

— Пока нет, я пытаюсь это понять. Постепенно, через разные вещи, я пытаюсь осознать, где моё место в мире футбола. На данный момент я знаю, что точно не буду тренером. Потом посмотрим, что будет дальше. А пока я стараюсь наслаждаться этим опытом [выступления за «Форте Виртус» в ОАЭ]. Мы с семьёй хотим провести здесь несколько лет и посмотреть, откроются ли для нас другие двери в будущем, — приводит слова Гомеса Tuttomercatoweb.