Трансфер экс-капитана «Реала» Карвахаля в «Хетафе» сорвался — Торрес

Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не подпишет контракт с «Хетафе». Об этом сообщил 74-летний президент клуба Анхель Торрес. По его словам, переход экс-футболиста сборной Испании, о котором сообщали СМИ, сорвался.

«Всё сорвалось, никаких переговоров не ведётся», — приводит слова Торреса ESPN.

Ранее сообщалось, что «Хетафе» некоторое время изучал рынок свободных агентов, стремясь укрепить недостаточно укомплектованный состав, а Карвахаль, который с лета остаётся без команды, согласился на переход. Его привлекала возможность выступать за «Хетафе», оставаясь жить в Мадриде.