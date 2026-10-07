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Трансфер экс-капитана «Реала» Карвахаля в «Хетафе» сорвался — Торрес

Трансфер экс-капитана «Реала» Карвахаля в «Хетафе» сорвался — Торрес
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Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не подпишет контракт с «Хетафе». Об этом сообщил 74-летний президент клуба Анхель Торрес. По его словам, переход экс-футболиста сборной Испании, о котором сообщали СМИ, сорвался.

«Всё сорвалось, никаких переговоров не ведётся», — приводит слова Торреса ESPN.

Ранее сообщалось, что «Хетафе» некоторое время изучал рынок свободных агентов, стремясь укрепить недостаточно укомплектованный состав, а Карвахаль, который с лета остаётся без команды, согласился на переход. Его привлекала возможность выступать за «Хетафе», оставаясь жить в Мадриде.

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