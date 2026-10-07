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Месси опубликовал трогательное сообщение, посвящённое своему отцу

Месси опубликовал трогательное сообщение, посвящённое своему отцу
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Аргентинский нападающий Лионель Месси разместил новую публикацию на своей странице в социальных сетях, адресовав её своему отцу. В ночь с 6 на 7 октября Месси провёл заключительный матч за сборную. В товарищеской встрече Аргентина обыграла Бенин со счётом 3:0.

«Ты не представляешь, как сильно мы скучали по тебе прошлой ночью...» — опубликовал Лионель Месси.

Напомним, отец Лионеля Месси, Хорхе, ушёл из жизни 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005-го. Всего на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев. В составе сборной он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

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