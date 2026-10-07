«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Холанда из‑за лучшей финансовой готовности — EN

Мадридский «Реал» опережает «Барселону» в борьбе за нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда благодаря более устойчивому финансовому положению, позволяющему клубу заключить контракт такого уровня без дополнительных манёвров. Об этом сообщает El Nacional.

«Барселона» изучает условия возможного трансфера норвежского форварда из «Cити» в 2027 году. Президент каталонцев Жоан Лапорта продвигает переговоры и готовит почву для сделки. Однако, как отмечает источник, без возможности зарегистрировать игрока эти шаги не имеют практического смысла.

Трансфер Холанда требует не только выплаты «Манчестер Сити», но и значительных расходов на контракт игрока. Финансовое положение «Барселоны» и ограничения по зарплате могут сделать регистрацию форварда невыполнимой даже в случае договорённости на персональном уровне.

«Реал» располагает экономической структурой, которая лучше подготовлена к сделке такого масштаба. В отличие от «Барселоны», мадридскому клубу не требуется предварительно предпринимать дополнительные шаги для соблюдения финансового регламента. По данным источника, именно это преимущество «Реала» вызывает опасения в стане каталонцев.