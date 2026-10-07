Жена Месси Антонелла Рокуццо: горжусь тем, что прошла весь этот путь вместе с тобой

Антонелла Рокуццо, жена бывшего капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в соцсетях опубликовала пост в связи с завершением футболистом карьеры в национальной команде. Ранее Месси провёл прощальный матч за сборную Аргентины в ночь на 7 октября. Товарищеская встреча с национальной командой Бенина прошла в Буэнос-Айресе и завершилась победой Аргентины со счётом 3:0. На счету Месси забитый гол и две результативные передачи.

«Есть такие вечера, которые отражают всю жизнь. И прошедший вечер был именно таким. Как же радостно было видеть тебя, окружённого всей этой любовью, таким количеством благодарных людей, вернувших тебе всё то, что ты им дал за все эти годы. Ты заслужил эту любовь. Ты удостоился её благодаря тому, кем являешься, а также по причине своей скромности, трудолюбия и сердца, бившегося ради этой футболки.

Я горжусь тем, что прошла весь этот путь вместе с тобой. Это очень волнительно — видеть, как ты завершаешь такой большой этап своей жизни. Спасибо за то, что дал нам так много! Мы все тебя любим», — сказано в публикации Рокуццо.