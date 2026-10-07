Хавбек «Реала» Тчуамени назвал трёх главных претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени назвал трёх игроков, которые, по его мнению, являются главными претендентами на завоевание «Золотого мяча» — 2026. Церемония награждения состоится 26 октября в Лондоне.

«Сложный вопрос, ведь есть много игроков, которые этого заслуживают. У Килиана Мбаппе был выдающийся сезон, и, думаю, он заслуживает награды, как и Усман Дембеле — после того, что он показал в составе «ПСЖ» и их очередного триумфа в Лиге чемпионов УЕФА.

Есть ещё Майкл Олисе. Все перечисленные — французы? Конечно! «Золотой мяч» должен вернуться во Францию», — сказал Тчуамени в интервью телеканалу France 24.