Моуринью может оставить Винисиуса в запасе на матч с «Вильярреалом» — The Athletic

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассматривает возможность внесения изменений в стартовый состав команды на предстоящий матч 8-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». По информации спортивного издания The Athletic, португальский наставник может оставить на скамейке запасных Винисиуса.

Согласно данным источника, вместо него с первых минут на поле может появиться Ян Диоманде. Сообщается, что подобная ротация состава планируется уже на ближайшую встречу.

Матч 8-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом» состоится 10 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.