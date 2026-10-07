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Моуринью может оставить Винисиуса в запасе на матч с «Вильярреалом» — The Athletic

Моуринью может оставить Винисиуса в запасе на матч с «Вильярреалом» — The Athletic
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассматривает возможность внесения изменений в стартовый состав команды на предстоящий матч 8-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». По информации спортивного издания The Athletic, португальский наставник может оставить на скамейке запасных Винисиуса.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно данным источника, вместо него с первых минут на поле может появиться Ян Диоманде. Сообщается, что подобная ротация состава планируется уже на ближайшую встречу.

Матч 8-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом» состоится 10 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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