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Бывший защитник «Тоттенхэма» бросил вызов Инфантино на выборах президента ФИФА

Бывший защитник «Тоттенхэма» бросил вызов Инфантино на выборах президента ФИФА
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Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИФА, став первым соперником действующего главы организации Джанни Инфантино на выборах в марте следующего года.

Вега завершил карьеру в 2004 году и после этого работал в финансовой сфере. Он ранее рассматривал возможность выдвижения на пост президента ФИФА в 2015, 2019 и 2022 годах, но каждый раз не мог заручиться минимальной поддержкой — пятью голосами из 211 национальных федераций, необходимых для участия в выборах.

«Я выдвигаюсь, потому что моя жизнь подготовила меня к служению футболу. Считаю своим долгом и социальной ответственностью защищать футбол: его честность, его людей и его будущее.

Доверие и вера внутри футбольной семьи серьёзно подорваны. Мы должны восстановить и то и другое, вернуть ФИФА её репутацию и вновь объединить мировую футбольную семью.

Футбол находится в отделении неотложной помощи, на аппарате жизнеобеспечения. Мы не можем больше ждать. ФИФА нуждается в новом курсе и фундаментальных реформах», — приводит слова Веги ESPN.

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