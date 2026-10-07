Созин: хорошо, что Карпин смотрит много игроков. Теперь некоторых в сборной быть не должно

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал подход главного тренера сборной России Валерия Карпина к масштабной ротации состава в товарищеских матчах. По его мнению, кардинальные изменения от игры к игре абсолютно оправданны и помогают тренерскому штабу сформировать надёжный костяк.

«Помимо поддержания существования института сборных, что я полностью поддерживаю, задача на эти товарищеские матчи у России достаточно очевидна. Это определение состава. Костяка. И какие бы специалисты, бывшие тренеры или болельщики ни говорили, что состав – не основной, я с ними не согласен. Для Карпина это основа, он её смотрит, изучает: кто тянет на уровне сборных, а кто – нет. Это всё же не РПЛ, а более показательная история.

Именно этого, как мне кажется, и добивается Карпин, когда меняет под 80-90% стартового состава от матча к матчу. Ему надо решить: на кого можно положиться, а на кого – нет.

По итогам матчей сборной с Нигерией эти решения назрели. Не буду называть фамилии футболистов, которые на фоне такого «основного» состава Нигерии выглядели… Показательно. Но всё же: по вратарю больше вопросов нет, мы всё увидели. Удивлюсь, если он окажется в воротах в следующих матчах. Также для меня будет удивительно увидеть там одного из центральных защитников, который даже успел примерить капитанскую повязку.

А третьего человека я назову – это Батраков. И дело не в том, что он не заслуживает вызова. Конечно, Алексей должен быть в команде, как и Сафонов с Головиным. Но, как и Сафонова с Головиным, его стоило отпустить из сборной раньше. И почему Карпин этого не сделал – я не понял. Алексей головой был не в матче России, а в игре «Галатасарая». У него скоро Лига чемпионов с «Барселоной», какая тут Нигерия?

Так что главный вывод прямо сейчас: хорошо, что Карпин смотрит так много игроков. Некоторых теперь в сборной быть не должно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».