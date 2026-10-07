Marca раскрыла позицию Ольмо и «Барселоны» по поводу интереса «Баварии» к игроку

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо не намерен переходить в «Баварию», а каталонцы не заинтересованы в продаже игрока, даже если «Бавария» сделает официальное предложение. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным источника, Ольмо счастлив в «Барселоне», и мысль об уходе из клуба даже не приходила ему в голову. Полузащитник хочет продолжать получать игровое время и завоёвывать трофеи под руководством главного тренера Ханс-Дитера Флика.

Контракт Ольмо с «Барселоной» рассчитан до лета 2030 года. Сообщается, что в каталонском клубе 28-летнего футболиста считают одним из лидеров команды.