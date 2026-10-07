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Тренер сборной Бенина: аргентинцы не дали нам ни фотографии Месси, ни футболки

Тренер сборной Бенина: аргентинцы не дали нам ни фотографии Месси, ни футболки
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Главный тренер национальной команды Бенина по футболу Гернот Рор поделился разочарованием от неудачных попыток получить памятные сувениры от игроков сборной Аргентины, в частности от капитана команды Лионеля Месси.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Мы пытались. Единственным минусом было то, что аргентинцы ничего нам не дали. Ни фотографии Месси, ни футболки. Нас даже в коридор, даже в раздевалку не пустили; охрана никого не пускала. Некоторые игроки приходили обмениваться футболками, поэтому мы понимали, что будет трудно. Мы перепробовали всё, но ничего не добились. Мы предложили букет цветов в цветах Бенина — жёлтый, красный и зелёный — но это не сработало. Однако я отдал свою футболку Месси 2018 года Скалони, он попросил меня её подписать и вернул мне, но это всё», — цитирует Рора Footmercato.

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