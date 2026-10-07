Форвард «Байера» отказался продлить контракт на фоне интереса «МЮ» и «Арсенала» — Bild

20-летний нападающий «Байера» и сборной Камеруна Кристиан Кофане отказался от продления контракта на фоне интереса со стороны английских «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Как сообщает издание Bild, африканец принял решение приостановить переговоры.

Действующий контракт Кофане с «Байером» рассчитан до лета 2029-го. По данным источника, в сентябре нападающий должен был подписать соглашение до 2031-го, а его зарплата выросла бы с € 1 млн до € 4 млн.

Сообщается, что переговоры застопорились из-за внимания от «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». «Канониры» поддерживают контакт с игроком с весны. В минувшем сезоне Кофане забил семь голов и записал на свой счёт девять результативных передач в 44 играх.