Бывший футболист «Ливерпуля» и «Милана» Фабио Борини завершил игровую карьеру

Экс-форвард «Милана», «Челси» и «Ливерпуля» Фабио Борини в соцсетях объявил о завершении игровой карьеры.

«Я хочу поблагодарить того парня, который никогда не переставал верить в себя. И тот человек, которым я являюсь сегодня, будет продолжать верить в следующую возможность, на этот раз — без мяча в ногах, но с тем же упорством. Всегда», — сказано в публикации Борини.

На протяжении своей карьеры Фабио Борини выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок Англии в составе «Челси», а вместе со сборной Италии взял серебряные медали чемпионата Европы — 2012. Футболист также выступал за «Рому», «Сандерленд» и ряд других команд.