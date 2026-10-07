Нино заявил, что хотел покинуть Россию из-за сына с синдромом Дауна, но «Зенит» отказал

Защитник «Зенита» Нино в беседе с экс-футболистом сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, что хотел вернуться из России в Бразилию из-за сына с синдромом Дауна, но клуб отказался принимать предложения «Палмейраса» и «Флуминенсе»

«В декабре интерес проявляли «Палмейрас» и «Флуминенсе». Оба клуба хотели подписать меня. Ты как мой близкий друг знаешь, что у меня есть сын Антонио с синдромом Дауна. Мы чувствуем и знаем, что для его развития, в плане речи и всего остального, лучше находиться в Бразилии. С момента рождения Антонио мы с женой никогда не закрывали двери ни перед одним клубом, так как понимаем, что в какой-то момент нам придётся поставить его развитие выше моей профессиональной карьеры. Поэтому мы всегда оставляли варианты открытыми.

В поле зрения появились «Палмейрас» и «Флуминенсе». Проблема заключалась в том, что ещё в декабре, когда клубы обратились к нам, «Зенит» заявил, что продаст меня только в случае завоевания чемпионского титула. Судьба чемпионства решилась лишь в июне, поэтому «Палмейрас» не мог ждать так долго и отказался от трансфера.

После завоевания титула «Зенит» выразил готовность к продаже, но на своих условиях. «Флуминенсе» сделал отличное предложение, однако «Зенит» запросил больше, а у «Флуминенсе» уже не было возможности увеличить сумму. Переговоры так и не дошли до стадии, когда мне пришлось бы выбирать между клубами; диалог с «Зенитом» просто не продвигался», — сказал Нино в выпуске на YouTube-канале Felipe Melo TV.