Видео: грустный Месси едет в автобусе на прощальный матч за сборную Аргентины

Появилось видео, на котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси едет в автобусе на стадион, где пройдёт его прощальный матч в составе национальной команды. Товарищеская встреча с национальной командой Бенина прошла в Буэнос‑Айресе в ночь на 7 октября и завершилась победой Аргентины со счётом 3:0. На счету Месси — забитый гол и две результативные передачи.

Месси забивал мячи 46 национальным командам за свою карьеру. Чаще всего он поражал ворота команд из Европы — 14 сборных. Также на его счету голы в ворота 10 команд из КОНКАКАФ, девяти — из КОНМЕБОЛа, семи — из Африки и шести — из Азии.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005 года. Всего за аргентинскую сборную он провёл 208 матчей, забил 126 голов и отдал 70 результативных передач.