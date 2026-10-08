15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: грустный Месси едет в автобусе на прощальный матч за сборную Аргентины

Видео: грустный Месси едет в автобусе на прощальный матч за сборную Аргентины
Комментарии

Появилось видео, на котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси едет в автобусе на стадион, где пройдёт его прощальный матч в составе национальной команды. Товарищеская встреча с национальной командой Бенина прошла в Буэнос‑Айресе в ночь на 7 октября и завершилась победой Аргентины со счётом 3:0. На счету Месси — забитый гол и две результативные передачи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

Месси забивал мячи 46 национальным командам за свою карьеру. Чаще всего он поражал ворота команд из Европы — 14 сборных. Также на его счету голы в ворота 10 команд из КОНКАКАФ, девяти — из КОНМЕБОЛа, семи — из Африки и шести — из Азии.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005 года. Всего за аргентинскую сборную он провёл 208 матчей, забил 126 голов и отдал 70 результативных передач.

Материалы по теме