«Лион» заинтересован в повторной аренде Эндрика — Cadena SER

«Лион» рассматривает вариант с подписанием бразильского нападающего мадридского «Реала» Эндрика. Об этом сообщает издание Cadena SER.

По информации источника, французский клуб заинтересован в повторной аренде 20-летнего форварда.

Эндрик стал игроком мадридского «Реала» летом 2024 года. Игрок перешёл в мадридский клуб из «Палмейраса». За этот период 20-летний бразильский нападающий принял участие в 34 официальных играх за «сливочных», забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона игрок провёл в «Лионе» на правах аренды. За 19 матчей форвард забил восемь голов и отдал семь ассистов.