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Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес: я вырос в тени Месси, наблюдая с восхищением

Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес: я вырос в тени Месси, наблюдая с восхищением
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Бывший крайний нападающий сборной Аргентины и «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал о своём отношении к Лионелю Месси, который ранее завершил карьеру в аргентинской национальной команде.

— Какие у вас взаимоотношения с Месси?
— Скажем так, мы примерно одного поколения: я родился в 1988-м, а Лео — в 1987-м. Я вырос в его тени, наблюдая за ним с огромным восхищением, всегда стараясь подражать ему и совершенствоваться, даже если это невозможно. Мне посчастливилось играть с Месси три года и видеть, как он делает то, чего я никогда не видел ни у кого другого. Так что он был примером во всех отношениях — как на поле, так и за его пределами.

— Ваше самое приятное воспоминание об игре вместе с Месси? Возможно, чемпионат мира в Катаре?
— Было так много моментов. Думаю, самым запоминающимся, пожалуй, является Кубок Америки 2021 года, потому что это был первый титул, который он выиграл с основной национальной командой. Думаю, этот титул снял с нас огромный груз, и мы играли на чемпионате мира по-другому, без давления, — приводит слова Гомеса Tuttomercatoweb.

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