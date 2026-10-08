Нино — о слухах о продлении контракта с «Зенитом»: прохожу путь к его завершению

Защитник «Зенита» Нино в беседе с экс-футболистом сборной Бразилии Фелипе Мело опроверг слухи о продлении контракта с сине-бело-голубыми до лета 2030 года. Ранее футболист рассказал, что хотел покинуть Россию из-за сына с синдромом Дауна, но «Зенит» отклонил предложения из Бразилии.

«Эти новости появились и здесь, в России (касательно предполагаемого продления контракта с «Зенитом» до 2030 года. — Прим. «Чемпионата»), но официально никаких контактов не было. У меня очень хорошие отношения с руководством. Мой контракт действует до июня 2028-го. Сейчас я прохожу путь от первой половины срока соглашения к его завершению.

Трудно предугадать, что будет дальше; футбол меняется очень быстро. Ради сына мы никогда не исключаем возможности возвращения в Бразилию. Ситуация такова: у меня осталось два года по контракту, и любые изменения должны быть согласованы с «Зенитом», — сказал Нино в выпуске на YouTube-канале Felipe Melo TV.